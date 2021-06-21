В Минске к 1 сентября в школах и детских садах установят видеонаблюдение

В школах и детских садах Минска установят камеры видеонаблюдения. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минские школы, детские сады и другие учреждения образования к новому учебному году обзаведутся системами видеонаблюдения. Камеры планируется установить к 1 сентября, сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на директора филиала РУП «Белтелеком» Эдуарда Белокурского.

Предполагается, что камеры видеонаблюдения появятся более чем в 300 школах и других учреждениях образования.

«Белтелеком» уже обслуживает почти 4 тысячи камер видеонаблюдения в Минске и около 29 тысяч камер по всей Беларуси.

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