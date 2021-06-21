Главы МИД ЕС утвердили четвертый пакет санкций против Беларуси 21 июня. Фото: pixabay

Совет ЕС на уровне миистров иностранных дел утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций в отношении белорусских властей, в список включены 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил 21 июня европейский дипломатический источник.

– Совет ЕС утвердил индивидуальные рестриктивные меры в отношении Беларуси, – сказал он, его цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее эти меры анонсировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, когда прибыл в понедельник, 21 июня, на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его заявление распространила пресс-служба Совета ЕС.

Он заявил, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласует в понедельник 4-й пакет санкций против белорусских властей. В список включат 86 физических лиц и компаний, обсудят экономические санкции также на саммите глав государств ЕС 24-25 июня, а после него их утвердят.

Он отметил тогда, что экономические санкции будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, конкретные отрасли Боррель пока не стал называть.

Он подчеркнул, что Евросоюз стремился избегать экономических санкций, которые «наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей», однако «поскольку правительство [Беларуси] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление».

Тем временем глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, прибыв на встречу уточнил, что ЕС примет сегодня санкции за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair. По его словам, страны Евросоюза будут придерживаться единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Беларуси.

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, в свою очередь, перед встречей подчеркнула, что новые санкции ЕС против Беларуси не направлены против граждан страны. они призван воздействовать на представителей власти.

– Мы собираемся принять новую серию санкций не против граждан, которых мы хотим поддержать, а против властей за нарушения прав человека, за репрессии в отношении оппозиции и за трудности, которые они создают для сосуществования внутри страны, – заверила Гонсалес Лая.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати (подробности).