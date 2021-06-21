115 тысяч таблеток изъяли пограничники у двоих белорусов. Психотропы привезли из Украины

У двоих граждан Беларуси пограничники нашли 115 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. Фото: Госпогранкомитет.

Двоих граждан Беларуси задержали в июне сотрудники органов пограничной службы. Как сообщили в Госпогранкомитете, молодые люди оказались причастными к обороту сильнодействующих веществ. Они организовали канал поставки фармакологических препаратов из Украины в Беларусь.

У обоих задержанных провели обыск, обнаружено и изъято около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул с сильнодействующими веществами.

Наркодилеры предполагали организовать сбыт фармпрепаратов в Беларуси и за ее пределами.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.

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