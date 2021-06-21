Жара до +35°С и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 22 июня

Жара до в +35°С ожидается в Беларуси 22 июня. Фото: pixabay

Жаркая погода ожидает белорусов 22 июня, столбики термометров достигнут отметки в +35°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

В связи с жарой синоптики объявили на этот день оранжевый уровень опасности.

Кроме того, во вторник, 22 июня, будет переменная облачность, в основном без осадков, только днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +17°С… +23°С. Днем термометры покажут до +29… +34 градуса тепла, местами по юго-востоку Беларуси – до +35°С.

Также синоптики предупредили, что в среду и четверг, 23 и 24 июня, местами по республике жара достигнет 35-36 градусов.