Девушка опустила ноги в фонтан в Докшицах и умерла от удара током. Фото: pexels
Жительница города Докшицы – 23-летняя Анастасия – погибла от удара током на центральной площади рано утром 21 июня.
Как рассказали очевидцы, девушка опустила ноги в фонтан возле райисполкома, чтобы сделать красивое фото, сообщает «Наша Нива».
В Докшицком РОВД подтвердили факт гибели девушки.
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