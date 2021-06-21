Девушка опустила ноги в фонтан в Докшицах и умерла от удара током. Фото: pexels

Жительница города Докшицы – 23-летняя Анастасия – погибла от удара током на центральной площади рано утром 21 июня.

Как рассказали очевидцы, девушка опустила ноги в фонтан возле райисполкома, чтобы сделать красивое фото, сообщает «Наша Нива».

В Докшицком РОВД подтвердили факт гибели девушки.

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