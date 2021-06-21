Врачи напомнили, какие лекарства надо взять с собой, отправляясь в отпуск

Планируя поездку, не забудьте спланировать походную аптечку! Фото: Евгения ГУСЕВА

Что нужно положить в аптечку, отправляясь на отдых, рассказывает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Медик напомнил, что в отпуск обязательно нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно и те медикаменты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Пригодятся средства от диареи, сорбенты (их принимают при подозрении на отравление), ферментные средства (они помогут при переедании). Надо взять с собой антигистаминные препараты, даже если у вас никогда ранее не было аллергии – ведь неизвестно, с чем вы можете столкнуться в поездке.

Положите в аптечку препараты от насморка, от боли в горле, жаропонижающие и обезболивающие. Не будут лишними средства от загара и препараты, помогающие при солнечных ожогах, репелленты, отпугивающие кровососущих насекомых, средства от клещей. Возьмите с собой пакет первой помощи при травмах: йод, хлоргексидин, бинт, бактерицидный пластырь, советует специалист.

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