Учил спутницу плавать - в итоге оба утонули. В Немане ищут тела троих погибших на воде

Спасение от зноя люди ищут у водоемов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жара нарастает, спасение от зноя люди ищут у водоемов, и неосторожность при купании нередко оборачивается несчастными случаями. В Гродно и окрестностях спасатели ищут тела троих, предположительно, утонувших. Одна трагедия произошла 20 июня у Румлевского моста, где отдыхала большая компания. Один из мужчин захотел поучить женщину плавать. Оказавшись на глубине, он скрылся под водой. Стала тонуть и женщина. Очевидец бросился на помощь, почти дотянул тонущую до берега, однако стремительное течение все же унесло ее обратно на глубину. Оба тела водолазы пока не нашли, сообщает БелТА со ссылкой на ОСВОД.

Еще один мужчина, отдыхавший на Немане с семьей, решил освежиться в воде после выпитого алкоголя - на берег он не вернулся. Его тело тоже еще ищут спасатели.

По последней опубликованной ОСВОДом Минской области информации, с начала года по 13 июня в Беларуси утонули 105 человек, в том числе 13 детей. Из общего количества погибших на воде в состоянии алкогольного опьянения было почти четверть утонувших.

А по данным на 20 июня, за неполные выходные в Беларуси утонули 17 человек.