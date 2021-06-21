Курсы доллара и евро выросли на торгах 21 июня в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Доллар и евро возобновили рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 июня. Напомним, национальная валюта несколько дней укреплялась, в конце недели доллар подорожал более чем на 2 копейки, затем его курс чуть снизился, а в понедельник белорусский рубль заметно подешевел не только к американской, но и к европейской валютам. Зато к российскому рублю национальная валюта существенно укрепилась.

Итак, по итогам торгов официальный курс доллара США составил 2,532 USD/BYN - американская валюта подорожала более чем на 1 копейку (+0,66%). Также на 1 копейку вырос евро - до 3,0068 EUR/BYN (+0,35%). Российский рубль подешевел более чем на 2 копейки до 3,4612 бел. руб. за 100 российских (-0,68%).

Напомним, курсы валют будут отличаться в обменных пунктах банков. Следующие торги на бирже состоятся во вторник, 22 июня.