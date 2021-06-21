Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июня 2021 года: 475 новых случаев COVID-19 за сутки, снова девять смертей. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Актуальной официальной статистикой о коронавирусе поделился Минздрав 21 июня. За прошлые сутки по стране зарегистрированы 475 новых случаяев COVID-19 (на 107 человек меньше, чем сутки назад), выписали из больниц 267 пациентов.

За все время в Беларуси зарегистрированы 411 153 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 404 025 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 3053 человека умерли (в том числе 9 человек за последние сутки).

За минувшие сутки выполнено 10 518 тестов, а за все время - 6 655 621 тест.

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