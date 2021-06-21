Черногория, Сербия, Албания и другие: еще несколько стран ввели запрет для «Белавиа»

Еще несколько стран ввели запрет для «Белавиа» Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Еще несколько европейских государств объявили о запрете на использование своего воздушного пространства для «Белавиа». Речь идет о тех странах, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, а также имеют членство в Европейской ассоциации свободной торговли. Они присоединились к решению ЕС об авиабойкоте в отношении самолетов белорусских компаний. Об этом 21 июня сообщил interfax.by со ссылкой на официального представителя дипломатической службы Евросоюза Петера Стано.

Вот какие страны решили не пускать белорусские судна в свое воздушное пространство: балканские Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, решение, которое приняли в Евросоюзе, не распространяется на те случаи, когда необходима экстренная посадка либо экстренный пролет над территорией Евросоюза. Беларусь попала в авиационную изоляцию после скандальной посадки рейса Ryanair в Минске.