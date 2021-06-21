До конца года в Минске откроется кинотеатр IMAX. Вот где он будет

Первый в Беларуси IMAX откроется в этом году в ТРЦ Palazzo.

Торгово-развлекательный центр Palazzo мог стать одним из первых в Минске, но не вышло - стройка затянулась на долгие годы. Но и сейчас, спустя 15 лет с начала строительства, он является одним из самых крупных. Хотя бы потому, что здесь появится первый в Беларуси кинотеатр IMAX и самая большая в стране аэродинамическая труба - аттракцион, имитирующий свободное падение с высоты. Еще в 2019 году корреспонденты «Комсомолки» первыми среди журналистов попали внутрь и посмотрели, чем комплекс собирается удивлять своих посетителей.

Правда, позже выяснилось: к открытию самого торгового центра открыть IMAX не успеют. Теперь обещают, что кинотеатр появится здесь к концу года.

- Сеть Silver Screen до конца 2021 года откроет новое кинопространство MOOON на третьем этаже в минском ТРЦ Palazzo, пишет Afisha.tut.by. - В MOOON будут совмещены и зоны отдыха, и кафе с кинобаром и закусками. Каждый зал будет выполнен в своей концепции. Появится, например, кинозал для детей, зал-ресторан, в который можно заказать еду во время сеанса.

IMAX - это зал определенной геометрии (он больше вширь, чем в длину), огромный полукруглый экран, кристально чистое изображение, совершенный цифровой звук и самые прогрессивные цифровые разработки. Все главные голливудские блокбастеры сейчас снимают по этой технологии. Кстати, удовольствие недешевое, поэтому и билеты стоят дороже, чем в обычные залы. Например, цены на сеанс в Москве - от $10 до $40.

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