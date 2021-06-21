Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Ангела Меркель. Фото: EON | POOL | AFP.

Канцлер Германии Ангела Меркель ко дню начала ВОВ записала видеобращение. В своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, - пишет РИА НОВОСТИ.

Некоторые пользователи выразили свое недовольство:

- Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям, — написал Hans-Joachim Baldamus.

- В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения, — выразила недовольство Nad Ja Mullewapp.

- Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом, — заявил Lars Wiemann.

Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за нынешнего уровня отношений с Россией:

- Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России, — отметил Karl Roland.

-Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией, — отметил Christian Burkhard.

- А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России! — добавил Sven Brenner.

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