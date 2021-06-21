Загадочный «забытый» Opel в Минске. Авто стоит уже больше года на паркинге ТЦ - вот сколько должен заплатить владелец

Авто стоит уже больше года на паркинге ТЦ в Минске. Фото: t.me/tutby_official

Автовладелец заметил «потерянную» машину на паркинге торгового центра «Столица» на проспекте Независимости в Минске. Оказалось, что уже больше года здесь стоит Opel Astra с минскими номерами. Седан полностью покрыл слой пыли - благодаря этому кто-то уже нанес на заднем стекле легковушки свои художества.

Система оплаты за стоянку выдала, что машина находится здесь около 9,2 тыс. часов, пишет t.me/tutby_official. За это время автомобиль «настоял» уже примерно на 4600 рублей - это больше 1800 долларов.

Кстати, по сообщению торгового центра, с 1 июля плата на парковку вырастет. Например, тариф «Круглосуточный» для физических лиц составит 102 рубля в месяц. Интересно, по какому тарифу в итоге насчитают сумму для хозяина загадочного Opel, когда тот объявится.