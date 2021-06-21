Партия Пашиняна снова победила на выборах в Армении.

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в Армении, набрав почти 54 % голосов, сообщает телеканал «Беларусь 1». Таким образом Пашинян сохраняет за собой кресло премьер-министра страны. Его главный оппонент - экс-президент страны Роберт Кочарян - и его блок "Армения" набирают 21 %. Кочарян уже заявил, что результаты не признает. Серьезным основанием для недоверия, по его мнению, служат якобы сотни сообщений с избирательных участков о фальсификациях. В то же время Следственный комитет Армении заявил, что официально зафиксировано 68 нарушений, по трем из них заведены уголовные дела.

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