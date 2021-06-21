«Еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси». ЕС принял четвертый пакет санкций и выдвинул требования

ЕС принял четвертый пакет санкций против властей Беларуси и выдвинул требования Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Совет Европейского союза на заседании 21 июня в Люксембурге принял очередной, уже четвертый пакет санкций против действующих властей Беларуси. Как ранее сообщалось по неофициальным сведениям, в новый ограничительный список вошли почти 80 человек и восемь организаций.

Глава Европейского совета Шарль Мишель объяснил, для чего вводятся новые санкции и в каком случае они будут прекращены:

- ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси, вводя дальнейшие ограничительные меры, - написал руководитель Европейского совета в Twitter. - Наше послание режиму не может быть неправильно понято.

Он конкретизировал:

- Освободите всех политических заключенных. Прекратите дальнейшие репрессии. Начните инклюзивный национальный диалог.

Официально новый список с фамилиями и названиями предприятий пока не опубликован. А неофициально сообщается, что в него вошли некоторые судьи, следователи, прокуроры, депутаты, работники государственных СМИ, чиновники, бизнесмены.

Кстати, Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня проведет дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы».