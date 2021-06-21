Власти Беларуси приостановили работу минского офиса ООН по правам человека

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власти Беларуси приостановили работу советника офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Минске.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комиссара Мишель Бачелет.

По ее словам, это было «окно сотрудничества». Она также сказала, что ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Загадочный «забытый» Opel в Минске. Авто стоит уже больше года на паркинге ТЦ - вот сколько должен заплатить владелец. Машина находится здесь около 9,2 тыс. часов и обросла пылью

Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны. Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за нынешнего уровня отношений с Россией

Партия Пашиняна снова победила на выборах в Армении. Партия «Гражданский договор» набрала почти 54 % голосов

До конца года в Минске откроется кинотеатр IMAX. Вот где он будет. Открыть кинотеатр IMAX в ТРЦ Palazzo обещают уже два года

Черногория, Сербия, Албания и другие: еще несколько стран ввели запрет для «Белавиа». К авиабойкоту Евросоюза присоединись 7 государств

Курсы доллара и евро выросли на торгах 21 июня в Беларуси. Российский рубль заметно подешевел