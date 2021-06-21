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Общество21 июня 2021 16:21

Власти Беларуси приостановили работу минского офиса ООН по правам человека

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комиссара Мишель Бачелет
Григорий ГРИБОВ
Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власти Беларуси приостановили работу советника офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Минске.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на комиссара Мишель Бачелет.

По ее словам, это было «окно сотрудничества». Она также сказала, что ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

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