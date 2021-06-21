Лидера группы Gods Tower приговорили к 3 годам "химии" за оскорбление председателя Гомельского облисполкома

Лидер Gods Tower после суда заявил о том, что ни о чем не жалеет. Фото: facebook.com/lesley.knife

В Гомеле 21 июня огласили приговор лидеру метал-группы Gods Tower Владиславу Новожилову. Как и просил прокурор, фронтмена легендарной гомельской группы приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 46-летнего Новожилова, который также известен под псевдонимом Лесли Найф (Lesley Knife) или Ножик, признали виновным по уголовной статье за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Новожилов живет в Минске и приезжал на суд из столицы. А обвинили его в том, что он разместил в августе 2020 года под видео в YouTube комментарий, который посчитали оскорблением председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.

В комментарии не было нецензурных слов, и Лесли Найф частично признавал свою вину. Он заявлял в суде, что не пытался оскорбить конкретного чиновника, а писал про «обобщенный образ представителя системы, который не отвечает на конкретные вопросы, а как соловей поет песни», цитирует gomel.today.

Несмотря на это, Новожилов выразил готовность извиниться перед чиновником, но потерпевший в суд не пришел. Музыкант заявил в суде, что работает, у него на иждивении двое детей:

- В случае лишения меня свободы жена и дети окажутся на улице. Я не знаю, насколько полезно для государства, если я перестану работать и платить налоги.

После приговора на своей странице в Facebook Ножик написал, что ни о чем не жалеет.