Кремль констатирует тяжелую ситуацию с распространением коронавируса в России. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Ситуация тяжелая, тенденции пока, скорее, плохие, чем хорошие, - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «ревакцинация будет и является неизбежной - не только вакцинация, но и ревакцинация - для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», пишет ТАСС.

- Безусловно, Владимир Путин на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом, - рассказал пресс-секретарь. - Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, и, конечно же, нюансы этого также докладываются и объясняются президенту, - уточнил он.

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