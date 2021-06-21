В Беларуси прекратят трансляцию популярного российского телеканала

В Беларуси прекратят трансляцию российского телеканала RTVI Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно о прекращении вещания в Беларуси телеканала RTVI - это популярный российский международный информационно-развлекательный телеканал. В том числе он освещал последние события в Беларуси.

21 июня телекоммуникационный оператор «Космос ТВ» сообщил о том, что прекращает ретрансляцию телепрограммы. В размещенном на сайте компании объявлении сказано, что 27 июня года истекает срок действия разрешения на распространение RTVI Беларуси, выданного Министерством информации республики.

Таким образом, последний день трансляции RTVI в Беларуси - 26 июня. В то же время официально, со стороны Мининформа, на этот счет пока ничего не сообщалось.

Напомним, ранее еще четыре иностранных телеканала вычеркнули из эфирной сетки Беларуси. А в апреле из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Беларуси, Министерство информации исключило Euronews.