В Госпогранкомитете рассказали, как платить местный сбор за пересечение границы Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете рассказали, как правильно платить местный сбор за пересечение границы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 закона №72-3 «Об изменении Налогового кодекса Беларуси» от 29 декабря 2020 года под транспортным средством подразумевается механическое транспортное средство, которое имеет не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает пяти тонн, за исключением колесных трактором и самоходных машин.

Местный сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. К примеру, если выезд запланирован через пункт пропуска «Брузги» (Гродненская область – Прим.), а оплата была произведена в бюджет Гомельской области, то спор не является уплаченным.

Оплату сбора можно осуществить как до пересечения госграницы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении госграницы в пункте пропуска. Органы пограничной службы рекомендуют уплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска во избежание проблем с осуществлением платежей, а также для сокращения времени пересечения границы.

- В системе ЕРИП необходимо выбрать следующие пункты: административные процедуры, пошлины, сборы; сбор за пересечение границы; Гродненский облисполком/Гомельский облисполком ГФУ; Брестский облисполком ГФУ; сбор за пересечение границы. Затем нужно будет заполнить все графы, которые указаны на странице, а после этого произвести оплату. В документе об уплате сбора должны быть фамилия плательщика или наименование организации, сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства и назначение платежа, - пояснили в Госпогранкомитете.

Документ, который подтверждает уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. Его можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. Если ИП или организация уплатили налог со своего счета, то при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка. В случае осуществления пограничного контроля таможенными органами документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

От уплаты местного сбора при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, которые следуют на похороны членов семьи или близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронений;

участники и инвалиды ВОВ;

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане Беларуси, которые выезжают на лечение в санаторно-курортные учреждения.

По решению областных советов депутатов перечень лиц, освобожденных от уплаты местного сбора, может дополняться иными категориями лиц.

Напомним, что 1 июня местный сбор уже осуществляется в Гродненской и Гомельской областях, а с 1 июля будет введен и в Брестской области. Сумма сбора составит 29 рублей – одну базовую величину.

Сумма сбора не зависит от количества пассажиров.

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