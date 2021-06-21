«Мужчина упал на землю и по нему прошлись животные»: в Браславском районе коровы насмерть затоптали 48-летнего пастуха

В Браславском районе коровы насмерть затоптали 48-летнего пастуха. Фото: УВД Витебского облисполкома
В Браславском районе коровы насмерть затоптали 48-летнего пастуха. Подробности случившегося рассказали в УВД Витебского облисполкома.
- В субботу, 19 июня, в Браславский РОВД от врачей поступила информация, что на пастбище с множественными травмами был обнаружен труп 48-летнего пастуха. Травмы мужчине причинили удары копыт коровы, - прокомментировали в ведомстве.
И добавили, что сотрудниками милиции напарник погибшего рассказал, что заметил, как пастух упал на землю и по нему прошлись коровы. После этого мужчина встал, сделал несколько шагов и потерял сознание.
Спасти мужчину не удалось.
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