Минфин США внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц Беларуси

Минфин США внесло в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц Беларуси. Фото: pixabay.com

Министерство финансов США в понедельник, 21 июня, ввело санкции против шести юридических и 16 физических лиц Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- В санкционном списке оказались пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава Комитета госбезопаности Иван Тертель, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, Андрей Швед, Николай Карпенков и другие - говорится в сообщении.

В санкционный список также вошли внутренние войска МВД, КГБ, ЦИП на Окрестина, УВД Брестского облисполкома, а также главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

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