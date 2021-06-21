Великобритания и Канада также ввели санкции в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com

Великобритания и Канада в понедельник, 21 июня, вслед за Евросоюзом и США, ввели санкции в отношении Беларуси.

Канада ввела новые санкции против 17 физических лиц, а также пяти организаций, в числе которых оказались БелАЗ, МАЗ, «Белаэронавигация», «Новая нефтяная компания», «Бремино групп».

В числе физических лиц в санкционном списке оказались Олег Гайдукевич, Николай Карпенков, Алексей Олексин, Игорь Луцкий, Виктор Хренин, Артем Сикорский и другие.

Великобритания внесла в санкционный список две организации, «Белаэронавигация» и «Белорусская нефтяная компания», а также 11 физических лиц. В их числе оказались Виктор Хренин, Артем Сикорский, Марат Марков, Олег Гайдукевич, Николай Карпенков и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси». ЕС принял четвертый пакет санкций и выдвинул требования.

По неофициальным сведениям, в новый ограничительный список вошли почти 80 человек и восемь организаций. (подробности)

С 3 июня США возобновили санкции в отношении «Белнефтехима» и еще восьми госпредприятий.

Санкции были приостановлены в 2015 году. (подробности)