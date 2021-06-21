Госсекретарь США прокомментировал санкции в отношении Беларуси. Фото: the-sun.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал санкции в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Данные скоординированные решения демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа, - отметил Блинкен.

Он также добавил, что решения о применении Великобританией, Канадой, США и Европейским союзом новых санкций против официального Минска были выработаны в свете инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая, который летел из Афин в Вильнюс, также задержание блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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