Депутат Олег Гайдукевич – о санкциях: «Уверен, что они сделают Беларусь сильнее»

Депутат Олег Гайдукевич высказался о санкциях. Фото: БелТА

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич высказался о санкциях, которые были введены Европейским союзом в отношении Беларуси в понедельник, 21 июня.

- Я никогда не предавал и не предам Беларусь. Я всегда буду защищать конституционный строй нашей страны. И я всегда буду выступать против решения судьбы Беларуси на улицах. Я никогда не поддержу любые антиконституционные действия. Я всегда намерен выступать против тех, кто свою страну продал. Всех тех, кто поставил свои амбиции выше судьбы страны, - написал Гайдукевич в своем телеграм-канале.

По его мнению, санкции сделают Беларусь сильнее.

- Я убежден в том, что санкции сделают Беларусь сильнее. У нас нет другого пути. Очень символично, что ЕС ввел санкции 21 июня – за день до трагической и святой даты для нашей страны. Мы же помним, чем все закончилось, - отметил депутат.

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