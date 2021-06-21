Милиция Минска усилила патрулирование мест отдыха – вот какие штрафы могут получить отдыхающие

Милиция Минска усилила патрулирование мест отдыха Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиция Минска усилила патрулирование мест отдыха. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник управления по охране правопорядка и профилактике ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

- С 15 мая милиция начала особое внимание уделять отдыхающим на воде. И в первую очередь ведется профилактическая работа. Мы предпочитаем не дожидаться, когда гром грянет. Работаем заблаговременно. Еще в апреле совместно с представителями местных органов власти были определены места организованного отдыха людей. В Минске их предусмотрено 12. Помимо этого, в черте столицы также были определены места, где разрешено купание, - отметил Купченя.

По его словам, купание запрещено почти везде, за исключением трех мест, в числе которых оказались пляжи на Цнянском водохранилище, а также на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды.

- Но далеко не все граждане имеют возможность цивилизованно отдохнуть, так как начинают в жару охлаждаться в тем водоемах, которые для купания запрещены. К примеру, в канале Слепянской водной системы, - заявил Купченя.

Он отметил, что с середины мая в 15 разрешенных для отдыха местах выставляются наряды милиции, чтобы поддерживать общественный порядок и безопасность.

- У нас был утвержден совместный график дежурств милиции с МЧС, ОСВОД и БРСМ. Каждый день в Минске работает мобильная группа, которая поочередно дежурит в одном из районов столицы. Нести службу в местах отдыха мы продолжим до октября, - подчеркнул Купченя.

Вот какой штраф могут получить отдыхающие.

Штраф за купание в запрещенных местах составит от одной до трех базовых величин – от 29 до 87 рублей;

За распитие спиртных напитков в общественном месте: первый раз – от 0,1 до 8 базовых величин (от 2,9 рублей до 232 рублей), если повторно, то от двух до 15 базовых величин (от 58 до 435 рублей), общественные работы либо же административный арест;

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины – 29 рублей;

За разжигание костров предусматривается до 12 базовых величин – до 348 рублей.

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