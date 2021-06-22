С лопатой, на шпильках и в платье на запах цвета Барби: Подольская приехала в Беларусь посадить дерево в память о своем дедушке

Певица Наталья Подольская посадила в Бресте дерево в память о своих дедушках. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская, которая уже давно живет в России, приехала в Беларусь 21 июня, чтобы принять участие в международной акции по высадке деревьев в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны в Бресте. Об этом она рассказала в сторис в Instagram.

Артистка высадила хвойное дерево на аллее рядом с Брестской крепостью. Она посвятила его двум дедушкам, участвовавших в войне. Один из них был родом из-под Бреста.

Подольская лопатой выкопала яму для дерева и рассказала, как один дедушка потерял память, его долго не могли найти родственники, но в итоге нашли и вылечили.

Для этого мероприятия певица выбрала яркий образ: платье миди на запах цвета фуксии, который еще называют цветом Барби, с поясом. Наряд подчеркнул ее талию и открыл стройные ноги. Свой образ Подольская дополнила шпильками в тон, а также солнцезащитными очками на цепочке.

Недавно артистка и ее сестра Юлиана возмутили поклонников своими нарядами в театре.