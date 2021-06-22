Диарея, гангрена, нарушения слуха. Ученые назвали симптомы хитрого индийского штамма COVID-19

Индийский штамм коронавируса научился прятаться от антител. Фото: pixabay.

Инфекционисты назвали симптомы, которые наблюдаются при заражении так называемым индийским штаммом коронавируса. В первую волну ковида, до того, как возникла индийская мутация, такие симптомы у больных отмечались гораздо реже, пишет РИА Новости.

Дельта-вариант ковида, известный как индийский штамм, часто вызывает у людей диарею, нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Часто возникают тромбы, провоцирующие гангрену.

Особая опасность индийского штамма и его мутаций в том, что этот вирус научился не разрушать клетки, а прятаться в них. Так хитрый вирус становится очень устойчивым к антителам.

-Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, рассказал агентству директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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