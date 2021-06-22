Бизнесмен Гуцериев попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко. Фото: youtube

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев оказался в новом санкционном списке ЕС в отношении Беларуси за поддержку Александра Лукашенко. Это следует из документа, который был опубликован накануне в официальном журнале ЕС.

Новый пакет персональных санкций ЕС в отношении Беларуси вступил с силу 21 июня. В список включили 78 физических лиц и восемь организаций, которых в ЕС считают причастными к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске в конце мая, а также к поддержке белорусских властей.

Решение включить Гуцериева в санкционный список в ЕС объяснили тем, что он «имеет значительные интересы в Беларуси, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Беларуси».

«Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его» – приводит цитату из документа агентство «РИА Новости».

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По неофициальным сведениям, в новый ограничительный список вошли почти 80 человек и восемь организаций (подробности).

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