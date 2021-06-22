В минском Ботаническом саду можно будет полюбоваться розами под классическую музыку

В минском Ботаническом саду можно увидеть 200 разных сортов роз. Фото: ru.best-wallpaper.net

В Ботаническом саду Минска начали цвести розы. Через несколько дней цветущую коллекцию можно будет увидеть во всей красе. Лучшее время для этого – с 26 июня по 9 июля. Именно в этот период Ботанический сад приглашает любоваться розами.

Если вы хотите не просто посмотреть на розы, но и получить кучу других впечатлений, прийти в сад лучше 26 июня. В этот день здесь проводят праздник «Симфония роз». На празднике куратор коллекции роз проведет экскурсии по розарию и даст мастер-класс по уходу за розами, можно будет увидеть анимационное шоу цветочных шляп и живых скульптур. Любоваться розами в этот день можно под музыку – в Ботаническом саду выступит симфонический оркестр Белтелерадиокомпании и пройдет концерт «Романсы и розы».

Розы в Центральном ботаническом саду Минска начали собирать с первых лет его существования. Во время войны коллекция из 80 видов и сортов роз погибла, но ее не только восстановили, но и приумножили. Сейчас в Ботаническом саду более 200 видов роз.

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