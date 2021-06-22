Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы, которую ввели в кому из-за пневмонии

Певица МакSим до сих пор находится в медикаментозной коме. Фото: Instagram

Певица Марина Максимова (МакSим) была в хорошем настроении перед тем, как ее ввели в состояние искусственной комы. Об этом рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что пообщалась с МакSим до того, как ее ввели в кому, исполнительница чувствовала себя нормально.

– Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной, – уточнила пиар-менеджер.

Богушевская также сообщила, что МакSим до сих пор находится в медикаментозной коме. Врачи дают позитивные прогнозы по ее состоянию.

Напомним, что артистка попала в больницу на минувшей неделе. У нее был большой объем поражения легких, а также высокая температура, однако результат теста на коронавирус отрицательный. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

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