МВД: «Большинство утонувших в выходные дни в Беларуси были пьяны»

Большинство из утонувших в выходные в Беларуси были пьяны, рассказали в МВД. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Большинство из погибших на водоемах в Беларуси за два выходных дня были пьяны. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным МЧС, за минувшую неделю в стране утонули 30 человек, из них 23 – за субботу и воскресенье. Среди погибших на водоемах четыре ребенка.

Милиция провела рейды по рекам и озерам. Выявили более 300 фактов распития спиртного, рассказали в МВД. Счет несчастных случаев на воде продолжается.

21 июня только в Витебской области утонули трое, сообщает МЧС. На озере Янки в Докшицком районе утонул 46-летний мужчина, в Витебске в Селютском водохранилище на расстоянии 50 метров от берега водолазы нашли тело 49-летнего мужчины, а в озере Большое Уклейно Ушачского района в трех метрах от берега утонул 12-летний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учил спутницу плавать - в итоге оба утонули. В Немане ищут тела троих погибших на воде.

«Решила сфотографироваться в фонтане, получила удар током». Что известно о гибели 22-летней девушки в Докшицах.

За неполные выходные в Беларуси утонули 17 человек.