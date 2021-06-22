Лукашенко пересмотрел свой указ и лишил двух известных врачей-онкологов государственной премии

Лукашенко лишил двух онкологов государственной премии. Фото: pixabay

Два врача-онколога лишены государственной премии за 2020 год. Такой указ 21 июня подписал Александр Лукашенко. Решение принято на основании заключения комиссии Комитета по Государственным премиям Беларуси.

Документ подписан 21 июня 2021 года, опубликован 22 июня на Национальном правовом интернет-портале. Он вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19 января 2021 года.

«Из подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 2021 г. № 18 «О присуждении Государственных премий Республики Беларусь 2020 года» абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить», – говорится в новом указе.

Добавим, что в первом указе в 12-м и 13-м абзацах этого подпункта сообщалось, что Олегу Суконко и Ольге Алейниковой присуждены государственные премии.

Олег Суконко – замдиректора «Выставочный центр Аквабел», он ранее возглавлял РНПЦ онкологии, в то время как Ольга Алейникова – это главный научный сотрудник РНПЦ «Детской онкологии, гематологии и иммунологии».

Почему двух медиков лишили государственной премии, не сообщается.

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