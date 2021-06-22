Ученые выяснили, что вегетарианцы легче переносят COVID-19

Вегетарианцы легче переносят ковид и реже заражаются, установили исследователи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые опросили людей, перенесших ковид, об их пищевых привычках и выяснили, что вегетарианцы и мясоеды болеют по-разному. Об этом пишет Медицина и Наука со ссылкой на портал BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Медики опросили 2 900 человек, из которых 568 переболели коронавирусной инфекцией. Люди должны были ответить на вопросы о возрасте, поле, месте жительства, степени тяжести заболевания ковидом (если болели) и рассказать о своем типе питания. Оказалось, что у веганов и вегетарианцев есть преимущество – они меньше подвержены развитию тяжелой формы заболевания и вообще реже заражаются ковидом.

Те, кто совсем не ест мяса, на 73 процента реже сталкивались с умеренным и тяжелым течением болезни. У тех, кто употребляет рыбу, тяжелые формы болезни развивались на 60 процентов реже. Те же, кто предпочитает высокобелковую пищу с низким содержанием углеводов, чаще инфицируются COVID-19 и тяжелее его переносят, выяснили исследователи.

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