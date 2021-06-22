В Барановичах сняли клип на песню, посвященную летчикам, которые погибли 19 июня, когда в одном из дворов разбился самолет

Военный самолет разбился в Барановичах 19 мая. Через месяц там написали песню, посвященную погибшим летчикам. Фото: Следственный комитет.

В Барановичах записали песню, посвященную летчикам, погибшим 19 июня. Напомним: в этот день на райцентр упал военный самолет. Во время полета оказалось, что в самолете была неисправность. Летчики могли катапультироваться, но они до последних секунд пытались увести самолет от жилых домов. Им это удалось: самолет упал точно во дворе, между жилыми домами. Оба летчика – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – погибли.

Песню, посвященную погибшим летчикам, написал семейный дуэт – отец и дочь Валюкевичи. Александр и Анна Валюкевичи выложили композицию «За тех, кто в небе!» в сеть через месяц после гибели летчиков. Она посвящена не только Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко, в клипе есть кадры, посвященные Владимиру Карвату, Герою Беларуси, который увел падающий самолет от жилых домов и ценой своей жизни спас две деревни. Владимир Карват погиб недалеко от Барановичей в мае 1996 года.

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