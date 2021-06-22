Поставки нефти из РФ на «Нафтан» не предусмотрены в графике экспорта на III квартал. Фото: pixabay

В графике экспорта нефти из России на третий квартал нет поставок на «Нафтан». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

Россия рассчитывает в этот период экспортировать 51,86 млн тонн своей нефти. Из них только 2,36 млн тонн отправят на Мозырский НПЗ, а в Новополоцк поставок не предусмотрено.

Напомним, что США 19 апреля отменили действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении белорусского концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий, включая «Нафтан». По данным Минфина США, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешались лишь те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Ранее стало известно, что крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на «Нафтан».

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