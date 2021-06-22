Коронавирус ест ваш мозг. Ученые рассказали, что переболевшие утрачивают ткани мозга

Переболевшие ковидом утрачивают ткани мозга, установили ученые. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Переболевшие COVID-19 в будущем рискуют заполучить деменцию, ведь вирус буквально ест ткани мозга. О результатах исследования ученых из Великобритании рассказывает Минск-Новости со ссылкой на Insider.

Исследовали 782 человека, из которых 394 переболели ковидом. Все эти люди еще до пандемии по каким-либо причинам делали сканы мозга и результаты этой процедуры хранились в базе данных. Людям предложили пройти повторное сканирование мозга. Оказалось, у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, в определенных областях мозга наблюдалась потеря серого вещества.

«Наши результаты неизменно относятся к потере серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, напрямую связанных с первичной обонятельной и вкусовой системами», —рассказали авторы исследования.

В долгосрочной перспективе утрата тканей мозга может увеличить риск развития деменции.

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