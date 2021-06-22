Посол России в Беларуси прокомментировал возможность помилования задержанной Сапеги

Возможность помилования арестованной в Беларуси россиянки Софии Сапеги после видеообращения ее отца с такой просьбой обсуждается, сказал российский посол. Фото: скриншот видео

Возможность помилования арестованной в Беларуси россиянки Софии Сапеги после видеообращения ее отца с такой просьбой обсуждается, это вопрос к белорусским властям, посольству РФ в Минске пока неизвестно об их реакции, но оно исходит из того, что она будет. Такое заявление сделал посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

Ранее отец Софии Сапеги Андрей обратился к президенту Беларуси с просьбой помиловать его дочь.

– Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается, – пояснил дипломат. Его цитирует «РИА Новости».

По словам посла, он ожидает реакции от администрации президента Беларуси.

– Насчет реакции со стороны администрации (президента Беларуси) мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет, – сказал Лукьянов.

Он добавил, что «это вопрос к белорусским властям».

– Я исхожу из того, что если есть обращение, значит, должен быть ответ. Какой он будет, это уже другой вопрос, – уточнил он.

Дипломат также отметил, что видеообращение отца Сапеги можно рассматривать как видеообращение гражданина к власти.

– А в каждой стране существует определенный закон, который дает время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлен, но для этого нужно иметь обоснования. Наверное, да (в Беларуси тоже месяц), – высказал мнение посол.

Напомним, что Софию Сапегу задержали 23 мая вместе с ее парнем – белорусским блогером Романом Протасевичем. Они летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, но лайнер экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. там Протасевича и Сапегу задержали.

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