Запреты и ограничения на прогулки по лесу уже в 37 регионах. В Минлесхозе рассказали, куда нельзя

Лес манит прохладой? Удостоверьтесь, что в вашем районе нет запрета на его посещение. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси уже в 37 регионах из-за жары запрещено или ограничено посещение лесов. На сайте министерства лесного хозяйства есть карта, где указаны эти районы. Карта постоянно обновляется.

22 июля красным цветом (это означает запрет на посещение лесов) на карте были отмечены в Могилевской области Бобруйский, Горецкий, Дрибинский, Кличевский, Кировский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский и Чериковский районы. В Гомельской области нельзя в лес в Гомельском, Ельском, Жлобинском, Наровлянском, Петриковском и Хойникском районах.

Ограничения на посещение лесов в Гродненской области ввели во всех районах, кроме Ошмянского. В Минской области ограничено посещение лесов в Солигорском района, в Гомельской – в Буда-Кошелевском, Октябрьском, Речицком, а в Могилевской – в Климовичском и Костюковичском районах. На карте Минлесхоза они отмечены оранжевым цветом. Там, где на карте зеленый цвет, никаких ограничений нет.

«Комсомолка» узнала, чем ограничение отличается от запрета. Запрет на посещение леса – понятие однозначное. Запрещено все, нельзя даже просто войти в лес. Можно лишь пройти через лес по дороге, не сходя с нее. Можно погулять по лесопарку - они к лесам не относятся. Если во время действия запрета вас увидят в лесу сотрудники милиции, МЧС, охраны леса, прокуратуры, министерства природы или экологических организаций, они имеют право требовать, чтобы вы из леса ушли. Если требование вы не выполните, можете схлопотать штраф до 25 базовых величин.

Там, где введены ограничения, нельзя въезжать в лес на всех транспортных средствах – от машины до скутера, нельзя проводить массовые мероприятия, жечь костры, бросать промасленные или пропитанные другими горючими веществами тряпки или другие материалы. Просто прогуляться по лесу, собирать ягоды и грибы в такие лесах можно.

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