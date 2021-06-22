Жара усилится: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 23 июня

До +36°С тепла ожидается в Беларуси 23 июня. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 23 июня из-за жары. Об этом сообщили в Белгидромете. Местами столбики термометров поднимутся до +36°С.

«В дневные часы 22-24 июня (вторник-четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С. 23-24 июня (среда-четверг) местами по стране – до +35 +36°С», – рассказали в Белгидромете.

Там добавили, что в Минске 22-24 июня (вторник-четверг) максимальная температура воздуха достигнет +31 +33°С.

Кроме того, 23 июня по западу Беларуси в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +17..+22°С, днем +29..+34°С, местами +35..+36°С.