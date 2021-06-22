Помните обрушившуюся стену на «Интеграле», которая похоронила двух рабочих? Вот как наказали ответственного инженера стройки

Помните обрушившую стену на «Интеграле», которая похоронила двух рабочих? Вот как наказали ответственного инженера стройки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эта история приключилась в феврале 2019 года в Минске на территории завода «Интеграл», а именно – на заводе полупроводниковых приборов имени Дзержинского. Один из корпусов стоял заброшенным много лет, и его решили снести. – пригнали строительную технику, начали разбирать крышу и стены. В результате одна из стен обвалилась сама: на месте погиб один из работников предприятия – по данным «Комсомолки» это 62-летний мужчина, работавший на складах. Он проработал на заводе много лет. Второй мужчина скончался по дороге в больницу.

Сейчас состоялся суд над заместителем главного инженера по строительству ОДО «Экология города» - эта организация производила снос. Мужчину обвинили в нарушении проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ, повлекшим по неосторожности смерть двух человек.

- Комплекс допущенных обвиняемым К. грубых нарушений привел 12 февраля 2019 года к самопроизвольному разрушению кирпичной кладки, элементами которой были смертельно травмированы два работника ОАО «Интеграл», - сообщает пресс-служба Верховного суда. - Обвиняемый признан виновным в нарушении проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшим по неосторожности смерть человека, и на основании ч.2 ст.305 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. Также с «Экологии города» в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в размере 260 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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