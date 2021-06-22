Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии

Виктор Бабарико единственный из восьми обвиняемых не признал свою вину Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 22 июня продолжаются прения сторон по делу бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом из зала суда сообщает ТАСС.

После прокурора в суде выступят защитники, затем будет объявлен приговор. Дело рассматривает Верховный суд, поэтому приговор нельзя будет обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, Бабарико уже год находится под стражей, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) и отмывании средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК). Свою вину экс-банкир не признал. К моменту задержания он уже больше месяца не являлся председателем правления Белгазпромбанка, потому что заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Всего в деле 8 обвиняемых, семеро из них находятся под стражей, один - пенсионер Алексей Задойко, под домашним арестом. Шесть обвиняемых заключили досудебное соглашение со следствием.

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