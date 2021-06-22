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Общество22 июня 2021 12:26

Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии

В суде продолжаются прения сторон. Гособвинитель счел вину Бабарико доказанной
Полина СВЕТЛОВА
Виктор Бабарико единственный из восьми обвиняемых не признал свою вину

Виктор Бабарико единственный из восьми обвиняемых не признал свою вину

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 22 июня продолжаются прения сторон по делу бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом из зала суда сообщает ТАСС.

После прокурора в суде выступят защитники, затем будет объявлен приговор. Дело рассматривает Верховный суд, поэтому приговор нельзя будет обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, Бабарико уже год находится под стражей, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) и отмывании средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК). Свою вину экс-банкир не признал. К моменту задержания он уже больше месяца не являлся председателем правления Белгазпромбанка, потому что заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Всего в деле 8 обвиняемых, семеро из них находятся под стражей, один - пенсионер Алексей Задойко, под домашним арестом. Шесть обвиняемых заключили досудебное соглашение со следствием.

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