Потратили на развлечения, мобильники, часы, наушники. 12 тысяч долларов украли у минчанки друзья ее сына

Часть сбережений - уже в виде белорусских рублей - удалось вернуть. Фото: Милиция Минска

Сбережения 48-летней минчанки, которые она хранила дома, пропали из-за неосторожности несовершеннолетнего сына женщины. Постепенно за три недели из квартиры исчезали крупные суммы. Когда минчанка это заметила, не досчиталась уже 12 тысяч долларов.

Как было дело, рассказали в столичной милиции. Сын женщины часто приглашал домой двоих друзей в возрасте 15 и 19 лет. Однажды подросток имел неосторожность похвалиться перед друзьями пачками валюты, которая лежала дома. У друзей мальчика зародился соблазн и на протяжении трех недель подростки частями похищали деньги, отвлекая товарища.

- Украденные доллары меняли в обменниках и тратили на развлечения, а также приобрели новые мобильные телефоны, часы и наушники, - рассказали в Телеграм-канале «Милиция Минска».

Судя по кадрам на опубликованном видео, часть сбережений - уже в виде белорусских рублей - удалось вернуть.

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