Больше всего подорожал евро. Белорусский рубль ослаб ко всем валютам на торгах 22 июня

Белорусский рубль ослаб ко всем валютам на торгах 22 июня Фото: Инна КОРСАК

Все основные валюты корзины подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 июня. Доллар и евро продолжили рост, который начался накануне, подтянулся во вторник и российский рубль - день назад он дешевел. В целом курс белорусского рубля продолжил постепенное снижение после того, как он укрепился на минувшей неделе.

Итак, по итогам торгов, к доллару США национальная валюта просела незначительно - на 0,19% до 2,5368 USD/BYN. А вот евро укрепился серьезнее - более чем на 1 копейку. Его курс составил 3,0185 EUR/BYN. Российский рубль подорожал тоже несильно - на 0,18% до 3,4673 бел. руб. за 100 российских.

Эти официальные курсы будут актуальны до среды, 23 июня, когда на бирже пройдут очередные торги. Напомним, в обменных пунктах банков курсы будут отличаться.