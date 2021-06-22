Под Молодечно 32-летний мужчина оказался запертым в квартире. И просидел там без еды и воды 5 дней. И вот почему. Скриншот видео МВД.

Правоохранители разыскивали мужчину в связи с расследованием уголовного дела по факту кражи имущества из квартиры, он проходит как потерпевший. Его стали искать, милиционеры пришли к нему домой, но никто не открыл. Пришли еще раз – и услышали из-за двери голос. Мужчина сказал, что накануне потерял ключ и не может выйти из своего жилища, а квартиру снаружи случайно заперла его мать. Связаться с ней не было никакой возможности, так как мобильного телефона при себе мужчина не имел. Выбраться из запертой квартиры он так и не смог и более пяти дней находился без еды и воды, которая была отключена, - рассказали в УВД Минского облисполкома.

В результате вызвали МЧС и спустили мужчину через окно второго этажа.

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