Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси

Президенты Беларуси и Китая. Фото: БелТА.

- Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, - цитирует чиновника ТАСС.

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Белоруссии и специфике ее социально-экономического развития.

- Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль, - подытожил он.

Напомним, четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся 86 физических и юридических лиц. Он начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о применении перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Сейчас много говорят о том, что Китай для Беларуси - стратегический партнер и друг. Даже Александр Лукашенко на встрече Си Цзиньпином называл его на «ты». «Комсомолка» посмотрела, насколько сильны белорусско-китайские экономические отношения. Вот ТОП-7 самых крупных китайских проектов в Беларуси.

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