Красный уровень опасности объявили в Беларуси из-за чрезвычайной жары Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский гидрометцентр предупредил об опасном метеорологическом явлении и объявил наивысший, красный уровень опасности на ближайшие дни - 23-25 июня. Это связано с аномальной жарой, которая накрыла Беларусь, и еще больше усилится в середине недели.

В среду-пятницу на большей части территории максимальная температура воздуха составит до плюс 34, а местами в Могилевской и Гомельской областях во многих районах максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов.

В белорусской столице будет чуть полегче, но в пиковые дни - в среду и четверг - дневная температура воздуха в тени тоже будет достигать плюс 34 градусов, сообщает Белгидромет.

Напомним, красный уровень говорит о том, что погодные условия очень опасны и могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы. В данном случае в дневное время лучше не выходить на открытое солнце, водителям стоит отказаться от необязательных поездок.

Тем временем стало известно, когда спадет жара. По предварительным данным, это произойдет уже скоро >