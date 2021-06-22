Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июня 2021 года: снова десять смертей. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Актуальной официальной статистикой о коронавирусе поделился Минздрав 22 июня. За прошлые сутки по стране зарегистрированы 397 новых случаяев COVID-19 (на 77 человек меньше, чем сутки назад). Правда, радоваться не стоит – цифры снижаются каждый раз после выходных. Поэтому выписали из больниц тоже мало людей – всего 215 человек.

За все время в Беларуси зарегистрированы 411 553 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 404 240 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 3063 человека умерли (в том числе опять 10 человек за последние сутки).

За минувшие сутки выполнено 11 724 теста, а за все время - 6 667 345 тестов.

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