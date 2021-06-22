Возможны грозы, ливни и град. Стало известно, когда спадет жара в Беларуси

Стало известно, когда спадет жара в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аномальная жара в Беларуси набирает обороты и готовится бить рекорды, тем временем «КП» заглянула в предварительный прогноз погоды и узнала, когда жара спадет. Это может произойти уже в ближайшие выходные.

Сейчас в атмосфере над республикой борются воздушная масса субтропического происхождения и фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Поэтому быстрее всего прохлада придет в западные регионы Беларуси.

В пятницу 25 июня там - в Брестской, Гродненской и Витебской областях - на ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, ливни и град. И если в целом по стране дневная температура еще будет достигать 34 градусов, а местами по юго-востоку - 36 градусов, то в крайних северо-западных районах будет уже плюс 25-28. Об этом рассказали в Белгидромете.

Скоро должны пройти дожди, а пока спасение - фонтаны Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Погоду на выходные мы посмотрели в предварительном прогнозе. Жара продолжит спадать, и уже 26-27 июня днем в Бресте и Гродно обещают всего 24-26 градусов. В Витебск прохлада придет позже - в субботу там еще плюс 30, а в воскресенье - те же 24-26 градусов.

Дольше всех будут держаться Могилевская и Гомельская области. В субботу здесь - до 33 жары, зато в воскресенье уже - 25-28 градусов и возможны дожди. В столицу прохлада придет в субботу. 26 июня в Минске ожидается максимум 24-26 градусов, а назавтра - плюс 23-25. Ночь на понедельник, 28 июня, прогнозируют вообще прохладной - 14-16 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.