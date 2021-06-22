МИД Беларуси о санкциях: по сути это граничит с объявлением экономической войны. Фото: БелТА.

- Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контр-продуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, «иссушить режим финансово». По сути это граничит с объявлением экономической войны, - сказано в заявлении МИД.

Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединённая Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков. По-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить. Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования. Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта.

Полный текст заявления МИДа можно почитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потратили на развлечения, мобильники, часы, наушники. 12 тысяч долларов украли у минчанки друзья ее сына. Подростки частями похищали деньги, отвлекая товарища

Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии. В суде продолжаются прения сторон. Гособвинитель счел вину Бабарико доказанной

Помните обрушившуюся стену на «Интеграле», которая похоронила двух рабочих? Вот как наказали ответственного инженера стройки. Мужчине дали два года колонии-поселения, а его предприятие должно выплатить потерпевшим 260 тысяч рублей

Жара усилится: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 23 июня. В Минске 22-24 июня (вторник-четверг) максимальная температура воздуха достигнет +31 +33°С

Запреты и ограничения на прогулки по лесу уже в 37 регионах. В Минлесхозе рассказали, куда нельзя. Узнали, чем ограничение отличается от запрета

Посол России в Беларуси прокомментировал возможность помилования задержанной Сапеги. Отец Софии Сапеги Андрей обратился к президенту Беларуси с просьбой помиловать его дочь

Коронавирус ест ваш мозг. Ученые рассказали, что переболевшие утрачивают ткани мозга. В долгосрочной перспективе это увеличивает риск развития деменции